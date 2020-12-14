Никас Сафронов опубликовал архивное видео с Валентином Гафтом

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14.12.2020, 16:22, Разное

В своем микроблоге Instagram Никас Сафронов признался, что не находит слов, чтобы описать боль от утраты друга – актера Валентина Гафта. Художник опубликовал архивное видео, на котором умерший артист читает стихи собственного сочинения.
Жизнь Валентина Гафта оборвалась в субботу, 12 декабря. Новость о смерти легендарного актера пояснила его жена Ольга Остроумова. Многие коллеги посвятили звезде «Чародеев» трогательные посты, а поклонники не перестают писать в Сети, что «ушла целая эпоха». Никас Сафронов признался, что он вспоминает совместное творчество, интересные беседы и дружбу с Валентином Гафтом. Художник не нашел слов, чтобы передать боль утраты, поэтому решил, что говорить должен его друг. На видео артист декламирует собственный стих, который он посвятил живописцу.

В последние месяцы жизни Никас Сафронов часто звонил своему другу. После перенесенного инсульта состояние Валентина Гафта было стабильным, он не унывал и верил, что восстановится. Пять лет назад актеру сделали операцию на сердце, а за год до смерти его парализовало. Возникли проблемы с речью, но в начале года его супруга сообщила, что когнитивные функции начали восстанавливаться. Кроме этого, знаменитый артист страдал от высокого давления и болезни Паркинсона.



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