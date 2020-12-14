 

Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

14.12.2020, 16:20, Разное


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Ранее, 10 декабря, Зюзинский районный суд в Москве присудил хоспису штраф в размере 200 тысяч рублей. Судебное разбирательство началось после внеплановой полицейской проверки, поводом для которой стала жалоба на организацию и ее основательницу Лиду Мониаву, взявшую под опеку тяжело больного мальчика Колю. Некая Ираида Волкова заявила о том, что хоспис выписывает слишком много наркотиков маленьким пациентам, а Мониава буквально «обклеивает фентаниловыми пластырями» своего подопечного.

Сотрудники МВД не обнаружили никаких доказательств сокрытия или попыток незаконно вывести наркотики из оборота, но в одном из журналов учета была допущена техническая ошибка. Главврач «Дома с маяком» Григорий Климов объяснил ее отсутствием опыта ведения такой документации, поскольку хоспис получил разрешение на оборот наркотических средств всего за три недели до проверки. Организацию признали виновной по статье 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

После вынесения решения суда Лида Мониава сообщила о том, что хоспис намерен добиться отмены штрафа, поскольку оплачивать его придется из благотворительных взносов.

«Если мы возьмем и перечислим 200 тысяч вместо лекарства, коляски, аппарата ИВЛ в госказну в качестве штрафа – это будет еще одно нарушение закона и еще один суд», – написала основательница «Дома с маяком». Теперь, после решения Мосгорсуда, обязательства по уплате штрафа с хосписа сняты.

Мониава призвала экспертное сообщество упростить слишком жесткие правила учета наркотических средств в больничных стационарах и снять с медиков избыточную ответственность за ошибки в журналах.



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