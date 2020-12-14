Кабмин Украины увеличил фонд борьбы с COVID-19

14.12.2020, 16:10, Новости дня

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 14 декабря добавил 6 млрд гривен расходов на фонд борьбы с COVID-19 из государственного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 14 декабря.

Деньги перераспределили, сэкономив на прогнозируемых до конца 2020 года затратах госбюджета по программам главных распорядителей средств, объяснили в Кабмине.

Перераспределить расходы общего фонда бюджета предложили 36 главных распорядителей бюджетных средств, сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог и на съемку патриотических сериалов.

Рада 4 декабря разрешила тратить деньги из “коронавирусного фонда” на поддержку предпринимателей и потерявших работу из-за жесткого карантина.

Минфин Украины 9 декабря отчитался о тратах из фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 декабря. Потратить удалось более 45,4 млрд грн. На здравоохранение выделили 23,8 млрд грн, а потратили 12 млрд грн.