 

В миграционной службе рассказали, в какие страны украинцы едут на ПМЖ

14.12.2020, 16:10, Новости дня

За 10 месяцев 2020 года за границу на постоянное место жительства выехали 3259 граждан Украины, а 1235 граждан вернулись в Украину для постоянного проживания. Об этом сообщили в Госпогранслужбе на запрос “Радіо Свобода”.

Основные страны, в которые на ПМЖ выезжали украинцы, стали США (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человека).

В 2019 году миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11 311 гражданам Украины, 1996 граждан вернулось на постоянное проживание в страну. В прошлом году самыми популярными направлениями для выезда были США (5842 человека), Германия (1052 человека), Россия (885 человек), сказано в сообщении.

В миграционной службе подчеркнули, что при оформлении документов граждане указывают цель выезда.

В 2019 году Европейский союз выдал около 3 млн видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Среди получивших право на проживание в Евросоюзе – 757 тыс. граждан Украины, об этом сообщил Евростат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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