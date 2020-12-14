В Солнечной системе обнаружена сеть гравитационных туннелей

14.12.2020, 16:04, Новости дня

Кажется, ученые нашли способ быстрого передвижения в космическом пространстве, который поможет путешественникам на другие планеты. По крайней мере, открытие астрономов из Калифорнийского университета позволяет на это надеяться.

Ученые из Сан-Диего утверждают, что в Солнечной системе имеются так называемые динамические гравитационные туннели. Более того, им далось обнаружить целую сеть этих каналов!

Попав в такой канал, космический корабль может значительно увеличить скорость движения, утверждают специалисты. Это видно на примере некоторых астероидов, которые долетели от Юпитера до Нептуна за каких-то 10 лет. Скорость тел при этом была значительно выше третьей космической. Не исключено, что она может увеличиваться в сотни и даже тысячи раз.