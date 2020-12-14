Дед Мороз оценил сложность 2020 года

14.12.2020, 15:58, Новости дня

Уходящий год не стал самым сложным в жизни человечества, считает российский Дед Мороз. По его словам, были и гораздо более сложные года за время его работы.

«Я сравниваю, допустим, со временем начала Великой Отечественной войны – это был страшный 1941 год. А начало Первой мировой войны? Поэтому, я думаю, что сейчас мы переживаем один из неприятных моментов. Но это не самое сложное, что встречалось в нашей стране. Пережили прошлое и это переживем», – передает слова Деда Мороза РИА «Новости».

Он заявил, что от него невозможно подцепить коронавирус, так же, как и он не может передать болезнь кому-либо, однако маску и перчатки всегда носит с собой в кармане шубы. «Друзья мои, я должен вам признаться, что заболеть я не могу. Ну, вот получается, что не могу я заболеть никаким вирусом, никакой болезнью и передать другим не могу», – сказал Дед Мороз.

«Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен, я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять», – отметил он.

Как отметил Дед Мороз, он старается соблюдать правила эпидемиологической безопасности, поскольку они едины для всех.

Пресс-служба Деда Мороза рассказывала, как он защищен от коронавируса.

Ранее Дед Мороз задумался о сокращении новогоднего путешествия из-за пандемии.