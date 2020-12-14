 

Во Франции россиянам вынесли приговор по делу о драке на ЧЕ-2016

14.12.2020, 15:58, Новости дня

Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова, обвиняемых в нападении на болельщиков сборной Англии во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, к трем и десяти годам тюрьмы, сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

«Суд приговорил моего подзащитного к трем годам тюрьмы. Для Павла Косова – десять лет тюрьмы», – цитирует ТАСС адвоката.

Он также отметил, что Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2016 году суд во Франции приговорил трех россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – РФ на Евро-2016. Среди приговоренных россиян – Николай Морозов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев.

В феврале 2018 года в Мюнхене по запросу Франции задержали россиян Павла Косова и Михаила Ивкина. Они обвиняются в нападении на болельщиков на матче в 2016 году в Марселе. Косова также обвинили в попытке убийства британца Эндрю Бейча. Обоих подозреваемых передали Франции, их арестовали и поместили под стражу.

В апреле 2020 года дело Косова и Ивкина передали в суд.



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