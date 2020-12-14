 

Мнение: Как перестать быть мягким?

14.12.2020, 15:50, Разное

Доброе утро. Мне на ЖЖ в психологической группе написали, что я по характеру мягкий и поэтому у меня конфронтация с обществом. И ведь таки да, они правы, к сожалению. Сколько из меня тролли когда-то в интернете крови выпили и нервов вымотали именно при причине моей мягкости! Ну и вообще, и так давно уже хочется перестать быть тряпкой и неконфликтным человеком. И я хотел спросить – а КАК вообще это можно сделать? И ведь, главное, в случае необходимости я могу перестать ей быть – вот один раз в деревенский автобус в городе села блондинистая яжекоролева в золото и начала потом орать на водителя, что он не высадил её величество на нужной остановке . Тогда я вслух высказал, что об этом думаю, потому что задолбали такие вот, считающие, что водитель (а уж тем более деревенского автобуса) – не человек и не пользующиеся глазами, чтобы посмотреть, куда садятся (ведь это же не королевское дело), а потом у них водитель виноват, у которого и так работа – не дай Бог. И за продавщиц в магазинах тоже заступаюсь, когда им какие-нибудь алкаши или приходящие специально поругаться скандальные тётки хамят, потому что у них же тоже ужас, а не работа. Но хотелось бы и всегда иметь характер, а не только в критических ситуациях. Вон тот пьяный гастарбайтер меня в транспорте толкал, а я молча терпел (пока он не начал хамить пожилой кондукторше и кидаться в неё деньгами), потому что ещё со школы, где я был чуть ли не самым маленьким, привык, видите ли, терпеть, когда тебя толкают. Вот как с этим бороться? Заранее спасибо.
Правда, у меня ещё положение осложняется тем, что я так и остался мелким доходягой и если бы дал, например, тому дорогому гостю в зубы, то он же меня самого небось побил бы после этого:) Но над этим начну скоро работать, вон мне один человек посоветовал оригинальный способ занятий на турнике, буду пробовать…

Источник: Достало



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