Водолазы Google не могут найти место утечки информации из кабеля под Атлантикой

14.12.2020, 15:37, Разное

Глобальный сбой в работе сервисов Google вызван падением квантового давления в оптоволоконном кабеле, проложенном по дну Атлантики между Канадой и Фарерскими островами.

Аварийная бригада из десяти водолазов и примерно ста специалистов вспомогательных служб уже прибыла к месту предполагаемого прорыва кабеля, однако пока найти место аварии не удаётся. Специалисты пытаются найти утечку по характерному шуму, который издают выходящие под давлением кванты, однако работе высокочувствительных приборов мешает шум винтов неизвестной подводной лодки. Акустики аварийного судна Google не имеют достаточной квалификации, чтобы идентифицировать лодку, однако один из них, отставной мастер-сержант ВМС США, утверждает, что нечто похожее он слышал в 1989 году, когда его корабль вёл «игру в кошки-мышки» с подлодкой К-278 «Комсомолец».

Давление в оптоволоконном кабеле упало ещё вчера, однако работе сервисов Google это почти не помешало. Примерно через двадцать часов пробоина стала расти и сегодня в час дня по московскому времени движение информации через Атлантику полностью остановилось. Стал недоступен Youtube, почта Gmail и некоторые другие функции.

Когда кабель удастся отремонтировать, пока неизвестно. Экологи бьют тревогу – каждую секунду в океан выбрасывается до двухсот петабайт квантов и фотонов, что может привести к непоправимым последствиям для морской фауны. Чтобы снизить выбросы из кабеля в воду, пользователей просят пока не обращаться к сервисам Google.