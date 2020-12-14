“Они не могут сделать ничего”: Тихановская разочаровалась в европейских лидерах

14.12.2020, 15:30, Разное

Однако в интервью одному из западных изданий Светлана Тихановская призналась, что её надежды на помощь со стороны Евросоюза были напрасными. По словам политика, кроме громких слов и заявлений об обеспокоенности еврочиновники ничем не помогают Белоруссии.

Тихановская пояснила, что будучи вне большой политики она считала руководителей объединения “близкими и великими”, способными помочь нуждающимся в трудную минуту, передаёт телеканал “360”.

“Сейчас я понимаю, что, хотя они выражали и свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего”, – сказала политик.

Главная соперница Александра Лукашенко обратила внимание, что Евросоюз уже не первый месяц говорит о работе по экономическим санкциям против действующего режима. Тем не менее, их разработка, по её мнению, продвигается слишком медленно. Светлана Тихановская подчеркнула, что в ЕС беспокоятся о том, чтобы их решения не повлекли за собой новых проблем в отношениях с Россией, что для неё “больно”.

“Железная леди” Белоруссии считает, что допустила большую ошибку, благодаря Европу за одни только слова о солидарности. Она пришла к выводу, что оппозиции следует требовать от западных партнеров конкретных решений.