 

Политолог заявил о победе мирного протеста в Белоруссии: Режим скатился до самого дна

14.12.2020, 15:30, Разное

Эксперт обратил внимание на рост уровня агрессии в социальных сетях. Пользователи смеются над мирными демонстрантами и призывают их устроить насильственный переворот. При этом сами они предпочитают отсиживаться дома. “Это реально смешно”, – выразил мнение Петр Кузнецов.

Эти люди не понимают, что мирный протест уже победил. Аналитик отметил, что демонстранты заставили режим скатиться до самого дна – силовики подняли оружие на женщин и пожилых людей. А на днях стало известно о закрытии границ на выезд.

Если бы протест не был мирным, то тогда провластные СМИ могли бы оправдать жесткие действия милиционеров, и многие белорусы согласились бы с этим. Тогда надежда Александра Лукашенко на то, что жизнь станет прежней, была бы более реальной.

Сегодня власть поставлена в тупик. По словам Кузнецова, у действующего лидера нет шансов на победу на выборах или референдуме по поправкам в Конституцию. Любые политические действия режима теперь будут вызывать только взрывы в обществе.

Главный вопрос – когда режиму Александра Лукашенко придет конец. “На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: “Никогда” и “Не скоро”, – написал обозреватель в своем телеграм-канале.



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