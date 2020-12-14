 

29 декабря представят флагманский камерофон с камерой Zeiss Vivo X60

14.12.2020, 15:28, Разное

Свой новый флагман перед Новым годом представит компания Vivo. X60 и его Pro-версия получат процессор Exynos 1080 и камеры Zeiss.
В производстве новых флагманских смартфонов китайский премиум-бренд мобильной техники Vivo создал коллаборацию с немецким производителем оптики. Устройства линейки X60 оснастят камерами с линзами от Zeiss, дающими возможность делать более высококачественные снимки и видео. Сейчас корпорация объявила об официальной дате презентации новинок, двух моделей новой серии, она состоится за три дня до Нового года, 29 декабря. Кроме представления аппаратов, потенциальных подарков на зимние праздники, в этот день ожидается объявление о партнерстве между Zeiss и Vivo. Это означает, что и далее китайский IT-гигант намерен выпускать девайсы с самыми актуальными оптическими сенсорами.

Для Vivo X60 и Vivo X60 Pro разработано новое поколение фирменной оболочки OriginOS, она дополнит преимущества одиннадцатой версии операционной Android. Эксперты отмечают наличие в предыдущей серии X50 от Vivo трех аппаратов, поэтому и «шестидесятки» могут пополнить модификацией Pro+. Разница между всеми гаджетами заключается в установленных фото-видео-модулях. Все модели оборудуют поддержкой быстрой зарядки на 33 Ватта, но о вместительности батареи пока данных нет.

Другие характеристики обновленной линейки пока не обнародованы, ранее сообщалось только о том, что кроме Exynos 1080 в новинках установят чипсет от Qualcomm. Это будет новейшая однокристальная система Snapdragon 888, ее установят в Vivo X60 Pro+ и, вероятно, в Pro-версии. Стоит отметить, что еще до анонсирования смартфона, результаты его тестов в бенчмарк-сервисе Geekbench 5 были опубликованы в Сети. В однопоточном и многопоточном испытаниях флагман набрал соответственно 1135 и 3681 баллов. Стоимость грядущих новинок, как и остальные особенности оснащения и дизайна, станут известны ближе к выходу на рынок.



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