 

Украинцы активно заказывают себе авто из США

14.12.2020, 15:28, Разное

Американский автомобильный рынок является уникальным. Ведь помимо того, что выбор здесь шире, чем где бы то ни было, так еще и ценники по-хорошему шокируют. Поэтому на местном вторичном рынке автомобили приобретают не только сами американцы, но и жители других стран мира. Ведь даже с учетом необходимости перевозки транспортного средства через полмира, мы все равно получаем весьма выгодные условия и возможность сэкономить колоссальные средства.
Судите сами – цены на эти авто из сша бу настолько низки, что найти что-то подобное в большинстве прочих мест будет просто нереально. При этом речь идет о вполне новых моделях в хороших комплектациях и отличном техническом состоянии, которые при правильной эксплуатации без труда прослужат на протяжение многих лет, не вызывая никаких хлопот.

Учитывая представленные выше ценники можно говорить с уверенностью о том, что даже с учетом затрат на доставку и документальное оформление вы сможете получить гигантскую выгоду по сравнению с тем, что сделали бы покупку аналогичной модели в своей стране. В частности, приобретая автомобиль в Америке, можно сэкономить до 40 процентов от цены!

Но при этом крайне важно отметить тот факт, что лучше не делать такую покупку самостоятельно, а доверить ее профессионалам. И лучшими в этом деле с полным правом считаются специалисты из компании Колумб Трейд. На сегодняшний день компания имеет офисы в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе (именно в порт последней и приходят привозимые из США автомобили). Хотя при этом стоит отметить, что за счет удаленного формата сотрудничества здесь могут работать со всеми без исключения регионами Украины. А также с зарубежными клиентами, так как офисы Columb Auto располагаются также в столице Беларуси Минске и в польской Варшаве.

Одним из несомненных преимуществ обращения сюда является возможность осуществить внимательный подбор и проверку транспортных средств. Многолетний опыт работа позволил выявить критерии и получить такие инструменты анализа, которые гарантировано помогут не ошибиться в выборе авто. И большое количество положительных отзывов от тысяч довольных клиентов говорит само за себя. При этом автомобиль страхуется на время перевозки морем, так что вы можете не сомневаться, что потерь в ходе транспортировки не будет.



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