Владимир Пресняков-младший признался, что у него четыре сына

14.12.2020, 15:28, Разное

Во время радиоэфира Владимир Пресняков-младший признался, что на самом деле он является отцом четырех сыновей. По словам артиста, после 70 лет его знаменитый отец также превратился в ребенка.

Совсем недавно Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову-младшему еще одного сына, которого пара решила назвать Иваном. В семье также есть старший наследник по имени Артемий, а также – Никита Пресняков, которого родила Кристина Орбакайте. Исполнитель является многодетным отцом, у которого три сына. Однако он пошутил, что у него четыре ребенка. Еще одним сыном является музыкант Владимир Пресняков-старший. По словам певца, у отца сейчас такой возраст, когда он начинает постепенно впадать в детство.

Также супруг Натальи Подольской признался, что иногда и сам ощущает себя ребенком. Когда он со старшим сыном собирает конструктор LEGO, то они могут даже поссорится за детальки. Владимир Пресняков-младший считает, что это происходит потому, что он все делает с интересом и азартом.

Отец музыканта в следующем году отметит 75-летний юбилей. Пару лет назад у лидера «Самоцветов» был инфаркт, поэтому родные теперь тщательно следят за его здоровьем и состоянием.