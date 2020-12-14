ГБР задержало трех полицейских, которые удерживали мужчину в гараже, требуя взятку

14.12.2020, 15:16, Новости дня

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве выкрыли противоправную деятельность трех сотрудников полиции: начальника отдела уголовной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции в Киеве.

Все трое требовали и получили взятку за непринятие мер по документированию преступной деятельности (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, правоохранители удерживали в гараже мужчину, требуя $2,5 тыс. взятки. Взамен они обещали не документировать незаконное хранение последним янтаря в гараже, сказано в релизе.

11 декабря ГБР задержало полицейских при получении взятки.

Им сообщили о подозрении. ГБР будет ходатайствовать об аресте задержанных и отстранении от должностей.