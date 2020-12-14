Hill – Facebook столкнулся с реальной угрозой принудительного дробления

14.12.2020, 15:12, Новости дня

После того как Федеральная торговая комиссия и генпрокуроры 48 американских штатов и территорий подали иски против Facebook, компания столкнулась с самой серьёзной на настоящий момент угрозой дробления, пишет The Hill. В частности, как отмечает издание, представители американских властей просят суд обязать гиганта в сфере соцсетей продать приложение Instagram и мессенджер Whatsapp.



Reuters

Иски, поданные на этой неделе представителями американских властей против компании Facebook, стали на настоящий момент самой серьёзной попыткой раздробить этого гиганта в сфере социальных сетей, пишет The Hill.

Судебные разбирательства были инициированы Федеральной торговой комиссией США и генпрокурорами 48 американских штатов и территорий.

Все дела лишь немного отличаются друг от друга и сосредоточены на том утверждении, что Facebook совершал приобретения, чтобы снизить конкуренцию на рынке социальных сетей, и в конечном итоге ухудшил качество доступных для потребителя вариантов.

Антимонопольное ведомство и генпрокуроры предлагают решить эту проблему путём продажи компанией своих активов. В частности, они просят судей обязать компанию Facebook продать приложение Instagram и мессенджер Whatsapp, приобретённые ею в 2012 и 2014 годах соответственно.

В иске Федеральной торговой комиссии утверждается, что монополизация рынка компанией Facebook также нанесла ущерб рекламодателям, предоставив им более высокие цены и более низкое качество выбора площадок для размещения рекламы. Однако, как отмечает издание, некоторые сторонние наблюдатели сомневаются в том, можно ли измерить эти потери.

В ответ на судебные иски Facebook напоминает, что у регулирующих органов была возможность заблокировать приобретения, но они предпочли этого не делать.



«Это ревизионистская история, — сказала в своём заявлении главный юрисконсульт Facebook Дженнифер Ньюстед. — В этом деле самым важным фактом, который комиссия не упоминает в своём 53-страничном иске, является то, что несколько лет назад именно она дала добро на эти приобретения. Правительство теперь хочет всё переиграть, посылая американскому бизнесу пугающее предупреждение, что никакая продажа никогда не будет окончательной».