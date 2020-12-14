Ученые определили частоту массовых вымираний животных

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14.12.2020, 15:10, Новости дня

Ученые провели анализ массовых вымираний животных, рептилий и земноводных, живших на нашей планете, и установили, что они происходят, словно по установленному графику.

Причины могут быть разными, отмечают исследователи. То ли астероид упал, то ли климат изменился, то ли резко выросла вулканическая активность, были затоплены огромные территории и т.д. Однако период этих печальных событий составляет примерно 27 миллионов лет.

Исходя из этого, эксперты делают вывод о невозможности случайных катастроф. Например, еще недавно считалось, что массовое вымирание, приведшее к гибели 90% всех видов флоры и фауны, произошло по чистой случайности. Однако теперь ученые полагают, что это было частью общего цикла жизни на Земле.



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