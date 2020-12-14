Стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ

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14.12.2020, 15:04, Новости дня

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают возможность лицензионного производства «Спутник V», рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ОАЭ сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V», обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины», – передает ТАСС сообщение главы МИД.

Лавров также заявил, что РФ готова оказать содействие в налаживании диалога между Ираном и остальными странами Персидского залива. «Мы понимаем те сложности, те проблемы, которые существуют между некоторыми арабскими странами этого региона и Ираном. Выражаем готовность создать условия для начала диалога», – отметил министр.

Одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину. В конце ноября Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса, кроме того, РФ предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины.

Сообщалось о планах производства препарата в Германии.

В конце декабря производство «Спутника V» стартует в Казахстане.



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