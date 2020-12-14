 

В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России

14.12.2020, 15:04, Новости дня

В РФ не будут вводить жесткий карантин на новогодние праздники по примеру стран Запада, этот вопрос не рассматривался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не так», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о введении новых ограничений во время праздников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники в столице не будут вводиться ограничения на встречи и комендантские часы. Также власти Москвы не будут вводить ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.



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