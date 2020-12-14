Тело бизнесмена нашли на берегу реки в Подмосковье

14.12.2020, 15:04, Новости дня

В Солнечногорске на берегу Клязьмы обнаружили тело бизнесмена. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову, его нашли в служебной машине, сообщили в правоохранительных органах.

Тело было обнаружено днем 13 декабря в автомобиле Mercedes-Benz GLE, принадлежащего АО «РАА «Спецтехника», передает канал «360».

Уточняется, что погибший – 37-летний исполнительный директор предприятия. На месте происшествия следователи нашли травматический пистолет калибром 9 мм и гильзу от патрона. Тело бизнесмена отравлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В начале ноября в подмосковной Истре был застрелен владелец «Мясной империи» Владимир Маругов.

Ранее в Подмосковье задержали бизнесмена, убившего пропавшего коммерсанта и его компаньона.