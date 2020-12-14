 

Мнение: Как “Эхо мацы” очерняет земной рай

14.12.2020, 14:56, Разное

Заметил, в последнее время только ленивый не писал оскорбления в адрес радио, очерняющего Лучшую В Мире Страну. И есть за что. Я вот случайно наткнулся на их статью и офигел, как они нагло клевещут на Великую Прекрасную Россию! Например:
“Кто же это такой смелый решил всё доложить и рассказать Вам, как мы тут жрём патриотизм и водичкой из-под крана запиваем? Смутьян или бузетёр?..
(И ведь все же знают из сектантских методичек Свидетелей упомянутой Великой России, как в ней народ на самом деле живёт хорошо, так нет, врут и не краснеют! – Лев)
Это Владимир Владимирович на сахар, макароны и хлеб так немного подросло, а посмотрите, что происходит с молочкой, фруктами, овощами, рыбой, которые теперь стали практически недоступны для многих россиян…
Да, ведь надо не только есть, но и ЖКХ платить, одеваться, обуваться и вот так уважаемый Владимир Владимирович денег ни на что не хватает. А если в семье несколько спиногрызов, то семья обречена на нищету и макароны…
Пока одни копили миллиарды, вывозили их со своими женами, дочками, сынками и любовницами за рубеж, народец тут постепенно загибался…
(И снова врут и не краснеют, прямо не как-нибудь, а “загибался”! Во-первых, сейчас не война, слава Богу, а во-вторых, в Единственно Верных Книгах членов секты больных ура-патриотизмом же русским по белому написано, что в великой богатой встающей с колен стране никто не голодает и точка!)
Это не цены высокие, это мы нищие г-н Президент…”
Вот и вся их грязная клеветническая статейка в общих чертах. Так что совершенно верно вы ругаете это насквозь лживое радио, ура-патриоты. Только одного не пойму – почему я, постоянно видящий шарящихся по помойкам пенсионеров и читающий, как выживают всякие родители инвалидов, верю им, а не вам, и считаю теперь, что их ругают только зомбированные ура-патриотизмом, которым самим верить – себя не уважать?..

Источник: Достало



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