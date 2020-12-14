Названы округа-лидеры Подмосковья по числу заражений COVID-19

14.12.2020, 14:36, Разное

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу опубликовал данные о приросте новых зараженных за последние сутки. В общей сложности в регионе было выявлено 1484 случая заболевания COVID-19.

Большинство инфицированных обнаружили в Красногорске, где заразились 174 человека. На втором месте антирейтинга оказался Королёв с 104 новых случая заражения. За ним следует Сергиев Посад – там выявили 103 заболевших. В числе лидеров также оказались Домодедово, Одинцово, Жуковский, Подольск, Мытищи, Коломна, Люберцы и Раменское, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.