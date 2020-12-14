 

Названы округа-лидеры Подмосковья по числу заражений COVID-19

14.12.2020, 14:36, Разное

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу опубликовал данные о приросте новых зараженных за последние сутки. В общей сложности в регионе было выявлено 1484 случая заболевания COVID-19.

Большинство инфицированных обнаружили в Красногорске, где заразились 174 человека. На втором месте антирейтинга оказался Королёв с 104 новых случая заражения. За ним следует Сергиев Посад – там выявили 103 заболевших. В числе лидеров также оказались Домодедово, Одинцово, Жуковский, Подольск, Мытищи, Коломна, Люберцы и Раменское, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: О самой веской причине убрать Трампа навсегда

10.09 / Надежда Ангарская не знает причин закрытия Comedy Woman

07.08 / Головная боль может являться признаком опасной болезни

12.12 / Мнение: Умер Валентин Гафт. Чтобы ты обосрался 2020-й!

05.09 / Названа полезная привычка, которая может привести к смерти

25.08 / Личное: Шея: была да сплыла!

08.09 / Соблюдая традиции: Шакира опубликовала фото в купальнике собственного дизайна

28.08 / Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

10.11 / Мнение: О большом страхе маленького человека из Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска