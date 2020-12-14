 

Знаменитая бабушка-блогер из Челябинска умерла после ковида в 94 года

14.12.2020, 14:36, Разное

Знаменитая челябинская блогерша Раиса Гладских скончалась на 95-м году жизни. Незадолго до смерти её дважды госпитализировали из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

На странице Гладских появилась запись с датой её смерти. Известно, что на фоне болезни у неё возникло воспаление лёгких. Внучки Раисы сообщили, что в последние дни жизни состояние женщины было тяжелым: ковид поразил большую часть лёгких, из-за чего ей требовалось специальное оборудование для насыщения крови кислородом. На инстаграм-аккаунт Раисы Гладских были подписаны более 14 тысяч человек, передает Ura.ru.



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