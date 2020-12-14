 

Названы три вредных свойства салата оливье

14.12.2020, 14:34, Разное

Салат оливье уже давно является традиционным блюдом, которое россияне готовят на Новый год. Врач Марина Хорол рассказала, какими вредными свойствами он обладает.
Употребление салата оливье может нанести вред организму только потому, что там содержится очень много ингредиентов. Как следствие, оказывается большая нагрузка на поджелудочную железу. Большое значение имеет заправка блюда майонез. Иногда этот соус компонуют еще и со сметаной, в итоге получает очень жирно и калорийно. Все это негативно отражается на печени и желчном пузыре.

Третье вредное свойство заключается в том, что в оливье происходит быстрое размножение различных микроорганизмов. Они появляются в блюде уже на следующее утро после новогодней ночи. Отрицательные последствия для здоровья могут наступить, даже если салат стоит долгое время не на столе, а в холодильнике.

В первых числах января люди обычно обращаются за медицинской помощью по причине отравления. Также у некоторых обостряется панкреатит. Салат оливье рекомендуется готовить и съедать в один и тот же день. Употреблять блюдо важно небольшими порциями. Заправлять салат лучше не майонезом, а натуральным йогуртом. Это позволит сделать блюдо менее жирным и более легким.



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