 

Ольга Бузова рассказала, о каких подарках мечтает на Новый год

14.12.2020, 14:34, Разное

Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, какие подарки мечтает получить на Новый год. Она загадала желание, чтобы ей преподнесли эксклюзивный автомобиль представительского класса.
Ольга Бузова пообщалась с журналистами в рамках «SnowПати 20/21». После выступления на сцене со своим возлюбленным Давидом Манукяном артистка пояснила представителям СМИ о своих новогодних желаниях. Бузова хотела бы получить шубу из рыси или же соболя и автомобиль Maybach. Также ведущая «Дома-2» добавила, что привыкла покупать себе дорогостоящие вещи сама. Она больше любит дарить подарки, нежели получать. В целом теледива будет рада любому презенту, сделанному от души.

Бузова выразила надежду, что не поправится за новогодние праздники, поскольку в эти дни все обычно много едят. После проекта «Ледниковый период», где певице удалось дойти до финала, она пребывает в замечательной физической форме. После тяжелых нагрузок Бузова еще не восстановилась.

Избранник ведущей Давид Манукян появился на мероприятие в белом костюме от бренда Versace. Он пояснил о самой дорогой покупке уходящего года автомобиле BMW. Именно о такой машине блогер давно мечтал, на нее пришлось копить средства, чтобы не оформлять кредит.



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