Назван продлевающий жизнь напиток

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14.12.2020, 14:34, Разное

Ученые рассказали об очередном напитке, который способен продлить жизнь. Речь идет о японском чае матча. Кроме того, рекомеднуется включить в рацион куркуму.
Старение является сложным биологическим процессом, который зависит от множества факторов. Продолжительность жизни в разных странах зависит от окружающей среды и привычках питания. По словам медиков, во время потребления чая матча с куркумой снижается риск развития серьезных заболеваний и замедляется процесс старения.

Куркума веками использовалась в Индии в качестве лекарственного средства. В одной столовой ложке содержится 26% от суточной нормы марганца, 3% – витамина С, 16% – железа. Специя обладает противовоспалительным воздействием.

Чай матча представляет собой мощный антиоксидант. Он помогает выводить вредные свободные радикалы из организма. К тому же уменьшается повреждение клеток, предотвращается старение организма. Если комбинировать два вышеназванных продукта, то это благоприятно скажется на здоровье в целом.

У ученых давно присутствует интерес к теме взаимосвязи диеты и процессов старение. Результаты многочисленных исследований показывают, что продолжительность жизни увеличивает употребление некоторых антиоксидантов и уменьшение калорийности пищи.



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