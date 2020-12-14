Свердловский минздрав опроверг данные о массовой гибели пациентов в Каменске-Уральском

14.12.2020, 14:32, Разное



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Все умершие пациенты были стабильны и даже отвечали на звонки родственников, но 8 декабря их близким сообщили об их смерти.

«Отчим умер на ровном месте. Не должен так быстро человек от нас уходить, если вчера был в сознании. Есть маски, кислород и другие средства поддержки жизнедеятельности. Какой-то технический сбой был, про который нам не рассказали», – сообщил один из обратившихся в редакцию.

Минздрав Свердловской области инициировал внеплановую проверку в больнице Каменска-Уральского в субботу, 12 декабря. На место выехал лично глава ведомства Александр Карлов. Сегодня региональный минздрав заявил о том, что проверка не подтвердила информацию о гибели пациентов.

«В реанимации красной зоны, равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжелых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов», – говорится в сообщении. Ведомство также опровергло информацию о проблемах с подачей кислорода пациентам в реанимации.

В октябре СМИ Ростова-на-Дону опубликовали шокирующие подробности гибели 13 пациентов «ковидного» госпиталя в больнице №20, которые скончались от нехватки кислорода. Источник в региональной системе здравоохранения рассказал о том, что пациенты, которые могли еще продержаться», подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались после длительной паузы в снабжении стационара кислородом 11-12 октября. Пять больных умерли в реанимации, остальные — в стационаре больницы.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сообщил представитель здравоохранения.

Росздравнадзор инициировал проверку, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию «очень тревожной». Проверка подтвердила данные о гибели пациентов, после чего министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая были отправлены в отставку.