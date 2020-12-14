 

“Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже” – Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет

14.12.2020, 14:22, Новости дня

Российская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в светлом брючном костюме.

На снимках Джанабаева запечатлена в кресле, держа завернутые в газету цветы. На втором фото она позирует, разведя ноги в стороны.

– И в каких сумерках бы сейчас ни начиналось наше утро, пускай на душе будет светло и цветочно. Отличной и интересной недели, – написала она.

– Во всех ты, душечка, нарядах хороша”, но раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже, – прокомментировала пост подписчица 2019tamara.

– Очень некрасивая посадка, – согласилась simako_0209.

– И это ей ни к чему, но почти все артисты помешаны на демонстрации своей сексуальности, а не ума, увы: что есть, то и демонстрируют, – заявила 2019tamara.

– Такие молодцы, так мило пообщались, цветочком обменялись. Любо-дорого… Заглядывайте почаще, – прокомментировала переписку подписчиц Джанабаева.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе “ВИА Гра” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.



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