 

Корниенко предложил внести изменения в календарный план работы Рады в январе

14.12.2020, 14:22, Новости дня

Замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил внести изменения в календарный план работы Верховной Рады в январе 2021 года. Об этом он сказал 14 декабря на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас есть предложение, которое вносили коллеги, в частности господин [Сергей] Соболев из фракции “Батьківщина”, и нам тоже нравится, устраивает нас: недели с 1-го по 15 января и с 18-го по 22-е сделать неделями работы в комитетах. Можно было бы [сделать неделями работы] с избирателями, но мы помним, что локдаун в Украине запланирован в это время. А неделю с 25-го по 29 января сделать пленарной. Таким образом, у нас “выпадает” только одна неделя, мы сможем в январе тоже более-менее эффективно поработать”, – сказал Корниенко.

Он заявил, что, если нет возражений, нужно подготовить соответствующий проект постановления.

Согласно календарному плану, с 4-го по 8 января депутаты должны работать в комитетах, а с 11-го по 22 января – в режиме пленарных заседаний.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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