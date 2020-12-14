Заключение Венецианской комиссии может быть основанием для отставки судей КСУ – Вениславский

14.12.2020, 14:22, Новости дня

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что оценка работы КСУ, которая изложена в заключениях Венецианской комиссии, касающихся реформирования суда, может быть основанием для отставки судей КСУ.

Такое мнение он выразил в комментарии УНН 14 декабря.

По мнению Вениславского, выводы Венецианской комиссии “еще раз подтвердили”, что КСУ с рядом нарушений вынес немотивированное и необоснованное решение.

Вениславский отметил, что в 2019 году все судьи Конституционного суда Молдовы ушли в отставку после похожего по содержанию, но “более слабого” вывода Венецианской комиссии.

“В данном случае, фактически, самый высокий по авторитету орган в сфере верховенства права сказал, что профессиональный уровень судей КС Украины является таким, что они не могут выписать обоснованное, мотивированное решение без нарушений. Это оценка, которая должна была бы иметь неизбежным следствием отставку всего Конституционного Суда, кроме судей, которые голосовали против этого решения”, – добавил он.

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины, опубликованном 10 декабря, Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной.

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.