В США стартует массовая вакцинация от коронавируса

14.12.2020, 14:18, Новости дня

В Соединённых Штатах Америки, где насчитывается больше всего пострадавших от коронавирусной пандемии, начинается массовая вакцинация населения с использованием препарата от Pfizer / BioNTech. Специальной операцией по доставке вакцины в страну руководил генерал армии США. В первую очередь прививка будет сделана медикам и тем, кто живёт в домах престарелых, передаёт Euronews.

В самой пострадавшей от пандемии стране — США (где почти 17 миллионов заражённых и свыше 300 тысяч смертей) в понедельник начинается массовая вакцинация с использованием медикамента от Pfizer/BioNTech. В первый день он поступит в 145 мобильных амбулаторий, где будут делать прививки.

Чтобы доставить препарат, требовалось соблюдение непростых правил логистики, первое из которых — хранение вакцины при температуре -70 °С (это ниже, чем бывает зимой в Антарктике). Второе правило — вакцина переносит лишь четыре перемещения, после чего она может утратить свои профилактические свойства. Специалисты из Pfizer/BioNTech сообщали, что их вакцина проявляет эффективность в 95 процентах случаев.

Во время последней фазы испытаний стало известно о шести смертях. Скончались два человека из группы, получавшей плацебо, — и четыре, которым вкололи вакцину. Но у умерших были тяжёлые сопутствующие хронические недуги.

Во вторник препарат поступит ещё в 425 амбулаторий. Операция по доставке вакцины получила название WarpSpeed, ею руководил четырёхзвёздный генерал армии США Густав Перна. В первую очередь прививка будет сделана медикам и тем, кто живёт в домах престарелых.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.