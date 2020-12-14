 

С главной ёлки Украины всё-таки сняли жёлтую шляпу

14.12.2020, 14:18, Новости дня

С верхушки главной новогодней ёлки украинской столицы всё-таки сняли жёлтую шляпу весом 58 кг. Как пишет «112 Украина», шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже в ближайшее время.


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С главной елки страны на Софийской площади в Киеве в воскресенье 13 декабря сняли жёлтую шляпу весом 58 кг. Как передаёт «112 Украина», об этом на своей странице в Facebook сообщил религиовед Александр Саган.

«Сняли…», — написал Саган, добавив соответствующие фото.

Как пишет телеканал, шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже в ближайшее время.

Дискуссии относительно аксессуара, который должен украшать елку, начались среди киевлян сразу же, как они заметили шляпу. Горожане заявляли, что считают звезду более подходящей, чем «колдовской» наряд, однако нашлись и те, кому новый «головной убор» пришёлся по душе.

Кроме того, Совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к мэру украинской столицы Виталию Кличко с просьбой снять атрибут, из-за того что он воспринимается как «ведьмацкий».



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