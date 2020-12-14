 

Путин призвал класть в больницы нуждающихся в госпитализации больных с COVID

14.12.2020, 14:10, Новости дня

Пациентов с коронавирусом, которым требуется медицинское наблюдение в больнице, необходимо госпитализировать, сообщил президент Владимир Путин, выступая на социальном онлайн-форуме «Единой России».

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары, чтобы проходили там лечение, чтобы не было случаев, когда под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации», – передает слова главы государства ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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