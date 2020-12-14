 

В РФ решили обратить внимание ОБСЕ на цензуру против СМИ

14.12.2020, 14:10, Новости дня

Россия в 2021 году обратит внимание нового представителя ОБСЕ по СМИ на «выпиливание» российских ресурсов из Google и Facebook, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Буякевич подчеркнул, что в 2021 году тема журналистики будет звучать в ОБСЕ еще более заостренно, чем в нынешнем, поскольку впереди с вновь назначенным представителем по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейру «предстоит еще долгий путь пройти по целому ряду сюжетов», передает ТАСС.

«Во-первых, это продолжающееся тотальное введение цензуры в цифровом информационном сегменте. Здесь наши западные партнеры предпочитают закрываться якобы независимой редакционной политикой интернет-монополистов, таких как Google, Facebook и прочих, в действительности же их якобы независимая редакционная политика по какому-то странному стечению обстоятельств выпиливает из интернет-сегмента исключительно российские и пророссийские ресурсы, а также вообще любые другие, которые не вписываются в официальную точку зрения западных государств. На этот сюжет мы будем обращать особое внимание во взаимодействии с Рибейру», – цитирует Буякевича.

Постпред также отметил, что Москва прогнозирует наращивание давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике.

«Это уже совершенно официальный, судя по всему, дискурс с применением, как говорится, спецсредств и давления со стороны спецслужб этих республик. Таков нынешний вектор их властей, и так они своеобразно понимают свободу выражения мнения», – добавил он.

Ранее Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

Напомним, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

В МИД РФ назвали действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Отмечается, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.



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