Путин назвал добровольчество чрезвычайно важным делом

14.12.2020, 14:10, Новости дня

Президент Владимир Путин на первом социальном онлайн форуме «Единой России» отметил, что волонтерство дает человеку возможности для самореализации и является большим стимулом.

«Ваша работа очень востребована в жизни. Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, послушать, как идет ваш разговор. Какие конкретные решения для реализации стоящих перед страной задач вы предлагаете», – приводятся слова главы государства на сайте «Единой России».

Путин подчеркнул, что волонтерство в целом дает возможности для самореализации. «Это и смысл жизни вообще – когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке – и получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и инструментов для самореализации любого человека», – сказал президент.

Председатель партии Дмитрий Медведев на открытии форума напомнил, что главная задача сейчас – «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах». В форуме принимают участие волонтерские центры «Единой России», развернутые во всех регионах страны. Активисты обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.