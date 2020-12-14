 

Юрия Шевчука вызвали на допрос из-за исполнения незалитованных песен в Германии

14.12.2020, 14:07, Разное

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук вызван на допрос по делу об исполнении на концерте в Эссене (Германия) незалитованных песен в 2013 году.

Следствие изучило запись выступления и полагает, что как тексты минимум трёх песен не были согласованы с государственными органами.

Дело расследуется с 2015 года – тогда российская сторона впервые направила запрос немецким коллегам. В Германии ответили, что не могут оказывать содействие «в делах подобного рода», после чего рассмотрение было на несколько лет приостановлено.

О новой повестке к следователю Шевчук написал в Facebook. Вместе с адвокатом он будет настаивать на том, что выступая за рубежом не должен был согласовывать тексты песен с российскими властями. Правоохранительные органы в свою очередь полагают, что закон не делает подобных исключений в явном виде и Шевчук должен был завизировать тексты для концерта в соответствующем управлении Минкульта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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