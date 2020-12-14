Джиган и Оксана Самойлова отметили восьмую годовщину свадьбы: “Проблемы оставим в прошлом”

14.12.2020, 13:48, Разное

Этот год стал непростым для многих пар – включая Джигана и Оксану Самойлову. Они были на грани развода, но сумели сохранить свой союз. На днях супруги отметили годовщину свадьбы – 8 лет, устроив в честь этого события семейный ужин с видом на Москву.

Джиган и Оксана Самойлова Все проблемы и заботы оставим в прошлом. Пусть говорят, что невозможно, но мы все сможем,- написала в Instagram Оксана, которую поддержал и Джиган:

Люблю тебя еще больше!!! 12.12.12. Сегодня годовщина нашей свадьбы! 8 лет!

Праздник был организован на одной из московских крыш: сначала Джиган и Оксана вместе с детьми – Ариелой, Леей и Майей – прошли по лестнице, усыпанной лепестками роз, а рядом на стенах были развешаны их семейные фото разных лет. Наверху их ждал специальный стеклянный купол, оборудованный под юрту, где и прошел праздничный ужин. Кульминацией праздника стал салют.

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Напомним, Оксана Самойлова в этом году собиралась развестись с Джиганом: в марте этого года он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся, и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)