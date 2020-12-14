Психолог перечислил признаки эмоционального выгорания

14.12.2020, 13:42, Разное

Психолог Николай Трушель считает, что среди амбициозных

людей часто встречается синдром эмоционального выгорания. Он перечислил 14

наиболее распространенных признаков этого недуга.

Среди них – постоянная усталость, нежелание общаться, частое

сердцебиение, частая бессонница, апатия, потеря аппетита, напряжение,

забывчивость и раздражительность. Трушель обратил внимание, что при обнаружении

большинства из указанных симптомов следует обратиться за квалифицированной

помощью, сообщает РИА ФАН.