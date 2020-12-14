 

Москвичам пообещали потепление

14.12.2020, 13:42, Разное

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что текущая неделя в столице будет значительно теплее предыдущей. Но за потепление придется заплатить пасмурной погодой – небо будет затянуто облаками.

По словам Поздняковой, циклоны принесут в столицу теплый и влажный воздух. Вместе с ним в регионе наконец пойдет снег. Метеоролог обратила внимание, что в общей сложности за неделю может выпасть до семи сантиметров снежного покрова, который не растает до наступления Нового года, передаёт RT.



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