Остроумова о Гафте: «Муж продержался довольно долго после инсульта»

14.12.2020, 13:40, Разное

Ольга Остроумова дала официальные комментарии по поводу смерти своего супруга Валентина Гафта, который ушел из жизни 12 декабря в возрасте 85 лет. По ее словам, муж скончался из-за последствий перенесенного инсульта.

Как отметила Ольга Остроумова, вся семья сделала все возможное, чтобы Валентин Гафт продержался как можно дольше. Легендарный актер скончался в одной из больниц Москвы. Супруга рассказала, что в последние годы жизни его беспокоили различные заболевания. После 80-летия здоровье дало резкий сбой. Валентин Гафт страдал от болезни Паркинсона, высокого давления и перенес инсульт. В последние месяцы жизни артист был прикован к постели и практически не двигался, а его речь нарушилась. Несмотря на то, что он не говорил, родные люди научились его понимать. Ольга Остроумова призналась, что даже в такой ситуации ее супруг не терял оптимизм и мечтал о сцене.

Поклонники отметили в Сети, что Валентин Гафт являлся любимым артистом «целой эпохи» и «гением искусства». По словам режиссера Никиты Михалкова, в современной киноиндустрии нет и не будет такого актера. Коллега умершего артиста, Станислав Садальский посвятил ему прощальный пост и пожелал «легкого полета в небеса».