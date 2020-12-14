 

Сатановский объяснил, как США в ближайшем будущем станут противостоять РФ

14.12.2020, 13:40, Разное

Эксперт Евгений Сатановский объяснил, как в ближайшем будущем США будут противостоять РФ. По мнению политолога, после объявления итогов выборов Вашингтон не оставит в покое Пекин и Москву.
Сатановский оценил возможные шаги Штатов после того, как Джо Байден официально займет свой пост. Он считает, что какое-то время Вашингтон будет занят внутренними разборками, что произойдет потом непредсказуемо.

Скорее всего, будут попытки перевести внутриполитические проблемы во внешнюю агрессию. Именно к этому уже давно привыкли американцы. Против РФ будут осуществляться действия в Украине, при этом станет сохраняться напряженность по остальным направлениям, в том числе не обойдется без Китая, Белоруссии и Киргизии.

Действующий глава США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на прошедших выборах. Он считает, что Байдену победу приписывают «лживые СМИ». Сами же выборы состоялись 3 ноября, но пока официальное объявление итогов не состоялось, пишет портал Newinform.



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