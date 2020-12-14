 

Хирург Легкоступовой обвинил ее дочь в смерти матери

14.12.2020, 13:40, Разное

Пластический хирург покойной певицы Валентины Легкоступовой Владимир Плахотин заявил, что она умерла из-за опрометчивых действий собственной дочери. Медик, являющийся другом Юрия Фирсова, отметил, что яхтсмен никогда бы и пальцем не тронул свою супругу, а вот Анетта Бриль просто «вывешивает грязное белье» напоказ.
Накануне смерти к Легкоступовой и Фирсову приехала Аннета Бриль. Она увидела, что супруги выпивают, а потому решила доставить их в городской наркодиспансер, куда со всей Москвы отвозят людей под алкогольным или наркотическим опьянением. Тогда еще певица чувствовала себя нормально, несмотря на падение и удар головой.

Фирсов, по словам Владимира Плахотина, настаивал на обследовании супруги, но в наркодиспансере не было необходимого оборудования. Исполнительнице не могли сделать даже МРТ, которая помогла бы обнаружить внутричерепную гематому. Из-за этого в певицу просто вливали растворы, которые в итоге «размыли» тромб. Хирург исполнительницы добавил, что отвези ее дочь в нормальную клинику, то у Легкоступовой были все шансы на то, чтобы выжить.



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