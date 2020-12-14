 

“Найди Аллу Борисовну”, “Как привидение”. Галкин поделился утренним снимком жены и детей

14.12.2020, 13:28, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, обнародовал в Instagram фото, сделанное утром в их замке в подмосковной деревне Грязь.

На фото семилетние дети Лиза и Гарри в верхней одежде позируют на переднем плане. За ними – Пугачева, выглядывающая из-за угла, в халате и без видимого макияжа.

“В школу!” – написал он и сопроводил пост хештегами “каждое утро” и “так и живем”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали фото.

“Найди Аллу Борисовну”, – написала eni_stolyarova.

“Я думала, это привидение”, – отметила helena1_9_9_3.

“Зря ее в кадр включили. Как привидение”, – заявила n_a_t_y_75.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

15 апреля Пугачевой исполнился 71 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

14.09 / Компания Renault выпустит два электрических кроссовера

30.10 / Нагнетание ситуации вокруг решения КСУ может иметь разрушительные последствия для Украины – заявление Национальной ассоциации адвокатов

30.07 / Институт Брукингса: результаты президентских выборов не объявят до декабря

19.11 / Новые спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже нынешних

09.08 / В Роспотребнадзоре поставили под сомнение угрозу распространения лихорадки SFTS

14.09 / Попов: Больницы Киева могут остаться без медицинского персонала

04.07 / Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

11.08 / Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска