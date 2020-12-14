Разумков: Позиция Венецианской комиссии по поводу КСУ во многом совпадает с позицией Верховной Рады

14.12.2020, 13:28, Новости дня

Позиция Верховной Рады совпадает с выводами Венецианской комиссии о решениях Конституционного Суда Украины. Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 14 декабря сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На прошлой неделе мы получили выводы Венецианской комиссии по поводу решений Конституционного Суда Украины и других мер, которые были с этим связаны. Я доволен тем, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией Верховной Рады – и по вопросу независимости институций, и по вопросу ответственности за незаконное обогащение, что она должна быть достаточно жесткой, что должна быть уголовная ответственность за недекларирование”, – сказал спикер.

Он напомнил, что парламент принял закон об ответственности за недостоверное декларирование.

Разумков рассказал, что 15 декабря нардепы рассмотрят два законопроекта, наработанных рабочей группой Рады.

“Это законопроекты, связанные с деятельностью Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции с учетом позиций, указанных в решении Конституционного Суда от 27 октября”, – сказал он.

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины, опубликованном 10 декабря, Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной.

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.