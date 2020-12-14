 

Госслужба занятости назвала самые популярные направление трудовой миграции украинцев в 2020 году

14.12.2020, 13:28, Новости дня

Самыми популярными направлениями трудовой миграции Украинцев в 2020 году стали Кипр и Польша, сообщили в Госслужбе занятости в ответ на запрос “Радіо Свобода”. 

За первые девять месяцев этого года за границей официально трудоустроились 61,9 граждан Украины, из них 12,3 тыс. – на Кипре, 4,7 тыс. – в Польше. Еще 1,9 тыс. трудоустроились в Либерии, по 1,8 тыс. – в Панаме и на Маршалловых Островах, 1,6 тыс. – в Бельгии. 

В России с января по сентябрь устроились на работу 88 украинцев. 

В ведомстве рассказали, что в 2019 году крупнейшими потоки миграции были в Польшу (14,2 тыс.), Кипр (10,7 тыс.), Германию (5 тыс.), Великобританию (4,3 тыс.), Грецию (4 тыс.), Чехию (3,3 тысячи человек) и на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).

По оценкам Министерства социальной политики на август 2019 года, более 3,2 млн украинцев работали за рубежом на постоянной основе, в отдельные периоды эта цифра достигала 7 – 9 млн человек. После начала пандемии коронавирусной инфекции в Украину вернулись порядка 2 млн трудовых мигрантов, сообщали в правительстве в апреле 2020-го.

За первые десять месяцев трудовые мигранты перевели в Украину, по оценке Нацбанка, почти $9,6 млрд в эквиваленте. НБУ прогнозирует, что по итогам 2020 года эта сумма составит $10,1 млрд. В 2019-м трудовые мигранты перевели в страну $16 млрд, сообщал Всемирный банк. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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