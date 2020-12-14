Гольдман: Вакцина от коронавируса – это иллюзия мгновенного спасения. Расслабляться рано

14.12.2020, 13:28, Новости дня

Вакцина: иллюзия мгновенного спасения.

“Мы – спасены!” – так примерно думают многие, читая новости о начале вакцинации в ряде стран. Вчера и в Израиле приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Уже предварительно даже названа дата начала вакцинации – 27 декабря. Но все не так очевидно, и специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива предупреждают – расслабляться рано. Это только начало длинного пути. Недаром правительство обсуждает вероятность третьего локдауна, который, судя по цифрам заболевших, вполне вероятен.

Предыдущий, второй карантин, в Израиле сработал весьма эффективно. Перед его введением цифры заболеваемости были пугающие. В день выявляли до 9 тыс. новых зараженных. И правительство решилось на эту непопулярную меру. Причем ограничения были даже более строгие, чем в первый раз, весной. Как следствие, кривая заболеваемости сразу пошла вниз, началось сокращение числа тяжелых больных, особенно подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО (аппарат “искусственное легкое”). А это – самый критический показатель для системы здравоохранения. После почти месяца жестких ограничений и долгих дискуссий власти решили, что можно сокращать карантинные меры.

Надо отдать им должное, в этот раз действия были более обдуманными, чем весной. Запретительные меры отменяли постепенно. Например, в системе образования сначала открыли с первого по четвертый классы. В них учатся дети, которых по закону нельзя оставлять дома одних. Кроме этого, заработали школы и детские сады для детей с особыми потребностями. Постепенно начала работу торговля, государственные учреждения и предприятия. Даже разрешили свадьбы в узком кругу ближайших родственников.

Последствия, увы, не заставили себя ждать. Кривая заболеваемости опять поползла вверх, набирая скорость. Сейчас в Израиле в сутки выявляют уже по 1,5 тыс. и больше зараженных. Опять увеличилось число тяжелых пациентов, стала расти нагрузка на систему здравоохранения. “Ковидные” отделения в больницах снова стали быстро заполняться.

Причин тому несколько, как считают специалисты.

Первая – люди устали. Устали соблюдать непривычные и серьезные ограничения, устали от постоянно меняющихся и усиливающихся требований. Устали от непоследовательности в действиях властей. Доверие между обществом и властью было, если не утрачено, то сильно подорвано.

Вторая – карантин не так эффективен в долгосрочной перспективе. Действие локдауна похоже на действие жаропонижающей таблетки при ангине. Она собьет температуру на несколько часов, но не вылечит болезнь, не устранит причину заболевания. Так и с карантином. Он позволяет сбить волну заражения на какое-то время, потом все начинается сначала. Можно было пойти по пути Словакии, которая провела массовое тестирование населения. Там за день проверили примерно 1,5 млн человек, выявили и изолировали зараженных. Но израильские власти не пошли на этот шаг из-за сильного сопротивления ортодоксального и арабского секторов общества. Где, кстати, и наблюдается наиболее резкий рост заболеваемости.

Третья – всех очень сильно расслабила новость об успешных испытаниях вакцины. Эксперты давно говорили – только она поможет остановить дальнейшее развитие инфекции.

Эффективных лекарств от коронавируса пока нет и скоро не предвидится. Так что создавать коллективный или, как его называют эпидемиологи, “стадный” иммунитет придется путем вакцинации. И вот тут уже виден свет в конце тоннеля.

9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура – компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек. Как только разрешение от FDA будет получено, а в этом никто не сомневается, начнется иммунизация. Больничные кассы (страховые медицинские компании) уже получили указание готовиться к ней. Одна только больничная касса “Маккаби” собирается прививать в день 5 тыс. человек.

Но сначала будут вакцинировать основную группу риска – медиков. Первую партию распределят между больницами и поликлиниками для их персонала. Потом работников по уходу за пожилыми людьми. Третьими в очереди находятся граждане старше 60 лет. Это тоже серьезная группа риска. Протокол такой – вначале людей 80 лет и старше, затем – в возрасте от 75 лет, позже – от 65 лет. Наивысший приоритет получат самые старые люди с наличием сопутствующих заболеваний: гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями, болезнями легких, повышенной свертываемостью крови. Затем будут привиты остальные члены той же возрастной группы, следом за ними – люди моложе.

Потом привьют всех подряд, детей – в последнюю очередь. Заявленная эффективность вакцины Pfizer – 95%. Это уже подтверждено клиническими испытаниями. Нужно отметить, что разрешение на использование вакцины будет временным и носит исключительный характер с учетом обстоятельств.

Часто задают вопрос: “А надо ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19?” Ответ неоднозначен. С одной стороны, у них есть антитела к вирусу. С другой – исследования показали, что иммунитет снижается со временем, и уже были случаи повторного заражения через два месяца после выздоровления. Считается, что большинство переболевших защищены от заражения в течение полугода. Поэтому, скорее всего, переболевшие смогут привиться, но только после того, как будут вакцинированы все те, кто не переболел.

В любом случае, кампания вакцинации будет совершенно беспрецедентной, как по объемам, так и по скорости ее проведения. Скорее всего, она не позволит избежать третьего карантина, но сильно его сократит.

Возвращаясь к началу, прививка – это не волшебная кнопка, которая позволит “выключить” пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная – ее надо колоть дважды. Пока привьют большую часть населения, пока сформируется иммунитет – тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать. Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.

Любой квалифицированный эксперт в области медицины, в ответ на вопрос “Когда все закончится?” лишь пожмет плечами: этого не знает никто. Эпидемиологи утверждают, что вирус с нами надолго и расслабляться нельзя. По-прежнему нужно соблюдать правила социальной дистанции и личной гигиены, избегать людных мест и воздерживаться от поездок. Свободное перемещение по миру восстановится еще не скоро. Так что, берегите себя и своих близких!

Источник: “ГОРДОН”