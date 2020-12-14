Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой

14.12.2020, 13:28, Новости дня

Российская актриса Кристина Асмус 13 декабря разместила в сети Instagram фото, на котором запечатлена с укороченными волосами черного цвета.

“Ну что? Как вам?” – подписала она публикацию.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли”, – прокомментировала она причины смены имиджа в другом посте. Асмус не уточнила, о какой роли идет речь.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ранее актриса показала, как проходил процесс окрашивания волос.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

До смены цвета волос актриса выглядела вот так.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.