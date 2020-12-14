 

Кремль анонсировал выступление Путина на первом социальном онлайн-форуме «Единой России»

14.12.2020, 13:16, Новости дня

Президент Владимир Путин выступит на первом социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» и обсудит социальные проблемы, порожденные коронавирусом, рассказал пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в первом социальном онлайн форуме партии «Единая Россия». Там будет выступление Путина, ну и, собственно, там будет вестись обсуждение таких наиболее актуальных социальных вопросов, которые волнуют граждан как раз в условиях коронавируса, и проблем, которые этот коронавирус порождает», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, в мероприятии участвуют замглавы Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, а также члены правительства, которые так или иначе имеют отношение к социальной сфере, которая приоритетна для работы партии в условиях пандемии. «Мероприятие обещает быть весьма содержательным», – анонсировал Песков, уточнив, что Путин выйдет на связь в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огареве.

Остальные же мероприятия в понедельничном графике президента, по словам пресс-секретаря, будут носить «более рабочий, более закрытый характер». 



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