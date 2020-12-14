Россияне получили возможность копить на пенсию через Систему быстрых платежей

14.12.2020, 12:48, Разное

Одним из первых такую возможность предоставил клиентам негосударственный пенсионный фонд “Сафмар”. Технологическую поддержку услуги и подключение НПФ “Сафмар” к системе обеспечивает Райффайзенбанк.

Система быстрых платежей Банка России, оператором которой выступает Национальная система платежных карт, предоставляет возможность моментального зачисления денежных средств на пенсионные счета. Платежи оплачиваются в онлайн-банке с помощью QR-кода. При этом банк плательщика тоже должен быть подключен к Системе быстрых платежей.

По мнению главы ассоциации НПФ Сергея Белякова, пенсионные фонды уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами, и поэтому не могут отставать в развитии технологичных сервисов. НПФ “Сафмар” из членов ассоциации стал первым НПФ, который внедрил пополнение счетов через СБП, и сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся запустить этот сервис.

“Это развитие качества клиентского обслуживания и одновременно снижение затрат пенсионного фонда. Для НПФ использование СБП означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза”, – отметил генеральный директор НПФ “Сафмар” Денис Сивачев.

Как сообщалось ранее, доля безналичных операций в России по итогам первого полугодия составила 69%. По прогнозам регулятора, этот показатель продолжит повышаться в том числе благодаря развитию и продвижению Системы быстрых платежей.