Пассажиров без масок перестанут пускать на борта самолетов “Аэрофлота”

14.12.2020, 12:48, Разное

Российская авиакомпания “Аэрофлот” ужесточила правила перевозки пассажиров из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в России. Пассажиров без масок перестанут пропускать на борта самолетов.

В сентябре авиаперевозчик также запретил пассажирам брать с собой в полёт более одного животного. Тем не менее, за ними оставили право провозить в салоне не более трех котят или щенков в возрасте до шести месяцев. При этом их суммарный вес не должен превышать восемь килограммов, сообщает РИА ФАН.